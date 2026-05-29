Haberler

Irak Başbakanı Zeydi'den, "silahın sadece devletin elinde olacağı" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, hükümetinin silahın yalnızca devletin elinde toplanması projesini kararlılıkla sürdüreceğini, yolsuzlukla mücadele ve egemenliğin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, hükümetinin silahın yalnızca devletin elinde toplanması projesini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Zeydi, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkedeki aşiret liderlerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede hükümetin silahın yalnızca devletin elinde toplanması projesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Zeydi, bu kapsamda yasaların ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Zeydi, yolsuzlukla mücadele, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve ülkenin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Irak Başbakanı ayrıca Irak aşiretlerinin devletin kuruluşundan bu yana ülkenin yanında yer aldığını ve zor dönemlerde önemli rol oynadığını belirterek, hükümetin bu toplumsal yapıya destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak

Türkiye'de bir ilk! Denizlerin derinliklerine bırakılacak