Irak Başbakanı Sudani, Sdg Genel Komutanı Abdi ile Görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin Irak üzerindeki etkilerini ve bölgesel güvenliği ele aldı. Diyaloğun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, son güvenlik gelişmeleri ve olayları ışığında Suriye'deki gelişmeler ve bunların bölgesel güvenlik ve istikrar ile Irak'taki durum üzerindeki etkileri ele alındı. Başbakan, bu kritik aşamada diyaloğun güçlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bunun Suriye'nin tüm bileşenlerinin haklarını güvence altına almasını, ülkenin birliğini ve güvenliğini korumasını ve teröristlerin hapishanelerden kaçarak Suriye ve Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve bölgedeki genel güvenliği bozmasını engellemek gerektiğini belirtti." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
