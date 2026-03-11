Haberler

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konularında bilgi aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ziyarette, tesisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün sürdürülebilir şekilde büyütülmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden ve Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da incelemede yer aldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı