Haberler

Edirne-İpsala'da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 35 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı operasyonda, toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Kuzey Makedonya plakalı otomobili şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen tarama sonucunda otomobilde narkotik köpeği İda ile arama yapıldı. Aramada, bagaj kapağı ve stepne bölgesi yanlarındaki boşluklarda, şeffaf poşetler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 467 gram skunk ele geçirildi.

LPG TANKLARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Türkiye'ye girmek üzere sınır kapısına gelen Bulgaristan plakalı minibüs de şüphe üzerine X-Ray taramasına yönlendirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüste narkotik köpekleri İda ve Rose ile yapılan aramada, LPG tanklarına gizlenmiş 26 kilo 925 gram skunk ele geçirildi. Toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

