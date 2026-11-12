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İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Köprü'de Kanal İpsala çalışmalarını inceledi

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İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Köprü'de Kanal İpsala çalışmalarını inceledi
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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı süren Kanal İpsala projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kerman, projenin ilçeye değer katacağını belirterek çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı devam eden Kanal İpsala projesindeki çalışmaları inceledi.

Kerman, yaptığı açıklamada, Kaymakam Güzel ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Kanal İpsala projesinin ilçeye değer katacağını ifade eden Kerman, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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