İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan Köyü'nü Ziyaret Etti

İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan Köyü'nü Ziyaret Etti
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aliçopehlivan köyündeki vatandaşlarla bir araya gelerek, köyün eksiklikleri hakkında bilgi aldı ve ihtiyaçların hızlıca karşılanacağına dair talimatlar verdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Aliçopehlivan köyüne ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili kahvehanede bir araya geldiği köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Aliçopehlivan köyü muhtarı Çağlar Turgay da köyün eksiklikleri hakkında bilgi verdi.

Kurum müdürlerine taleplerin hızlıca yerine getirilmesi için talimat veren Sevgili, köylerdeki yaşam standartlarının daha da yükseltilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Aliçopehilvan köyünde de çeşitli çalışmalar yapılacağını belirten Sevgili, "Köyün içme suyu hattı yenilenecek, köy meydanına büyük bir park yapılacak, caminin eksiklikleri giderilecek ve ihtiyaç sahibi bir ailenin ev talebi karşılanacak." dedi.

İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da Sevgili'nin ziyaretlerinde yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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