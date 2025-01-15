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İpsala Kaymakamı'ndan Sürücülere Kar Uyarısı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakam Ömer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. İş makinelerinin bile zorluk çektiğini belirten Kaymakam, vatandaşları acil durumlar için yetkililere ulaşmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaymakamdan sürücülere kar uyarısı: "İş makineleri bile zorluk çekiyor"

İpsala'da köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İpsala Kaymakamlığı isi araçlarıyla seyahat etmeye hazırlanan sürücüleri uyardı.

Edirne il genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı ve günlük yaşantıyı zorlaştırırken, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili vatandaşları zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaymakam Sevgili, ilçedeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledikten sonra, "İş makineleri bile zorluk çekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Acil durumlar için mutlaka kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimize ulaşın" dedi.

İpsala Kaymakamı'ndan Sürücülere Kar Uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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