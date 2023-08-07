İpsala Kaymakamı İstanbul Valisi'ni ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. İpsala'da yol yapım çalışmaları sürerken, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi'ne iş makinesi alındı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Gül'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevgili, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü makamında ziyaret ettik. Sayın Vali'mize kabullerinden dolayı şükran ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

İpsala'da yol yapım çalışmaları sürüyor

İpsala'da yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Sultanköy, Tevfikiye ve Karaağaç köylerini birbirine bağlayan 3.5 kilometrelik yol İl Özel İdaresi ekiplerince onarıldı.

Tevfikiye Muhtarı Mehmet Doğan, bozuk köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yollarının önümüzdeki yıllarda beton olması için gayret göstereceklerini belirten Doğan, yolun yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Sulama kooperatifine iş makinesi alındı

Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi'ne alınan paletli iş makinesi hizmete girdi.

Beldede düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın okuduğu dua sonrası kurban kesildi.

Kooperatif Başkanı Serdar Atalay, yakında hizmete girecek iş makinesinin hayırlı olmasını diledi.

Törene Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve kooperatif yöneticileri katıldı.