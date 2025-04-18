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İpsala Devlet Hastanesi'nde GETAT Ünitesi Açıldı

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İpsala Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi (GETAT) açıldı. Kaymakam Ömer Sevgili, yeni birimin hastalara mezoterapi, fitoterapi ve çeşitli tedavi hizmetleri sunacağını belirtti. Ayrıca, motosiklet kullanıcılarına gürültü kirliliği ve trafik kuralları konusunda uyarıda bulundu.

İpsala Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi (GETAT) açıldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, açılan birimi gezerek başhekim Murat Sungurlu'dan bilgi aldı.

Birimin hastalara hizmet vermeye başladığını belirten Sevgili, "Yeni açılan birim mezoterapi, fitoterapi, bel, boyun ve romatizmal ağrı tedavileri, saç dökülmesi tedavisi, cilt ve leke tedavileri alanlarında hizmet verecektir. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Motosiklet kullanıcılarına uyarısı

İpsala'da motosiklet kullanıcılarına gürültü kirliliği ve trafik kuralları uyarısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, havaların ısınmasıyla trafikte sayıları artan motosiklet kullanıcılarına gürültü kirliliği ve kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Sevgili, kurallara uymayan sürücüler hakkında kolluk kuvvetlerince işlem yapılacağını, sürücülerin güvenliği ve vatandaşların huzurunu önemsediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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