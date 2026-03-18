Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde gübre atma sırasında devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü Hasan Deniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde tarlaya gübre atıldığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasan Deniz (55) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esetçe beldesinde meydana geldi. Beldede çiftçilik yapan Hasan Deniz yönetimindeki traktör tarlaya gübre atıldığı sırada eğimli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Deniz, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Hasan Deniz'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
