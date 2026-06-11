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İpsala Gümrük Kapısı'nda 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda yurt dışına çıkmak üzere olan bir TIR'da yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin bulundu. İran asıllı sürücü gözaltına alınarak tutuklandı.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlar kapsamında yaptığı çalışmada; İran'dan Avrupa ülkelerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği belirlendi. Ekipler, 9 Haziran'da İran'dan hareket eden TIR'ı takibe aldı. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen, İran asıllı A.P.G.'nin kullandığı TIR, x-ray taramasına sevk edildi. TIR, şüpheli yoğunluk sonrası narkotik köpekleri İda ve Rose ile arandı. Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş, toplam 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü A.P.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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