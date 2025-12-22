Haberler

İpsala'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin taleplerini dinlediği bir toplantıda tarımsal desteklemeler ve üretim planlaması konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, öğrenciler TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti ve Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerin taleplerini dinledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hacıköy köy kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, hayvancılık desteklemeleri ile bitki sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Hacıköy Muhtarı Osman Baş ve ziraat mühendisleri toplantının sonunda çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Öğrenciler TÜYAP'ı gezdi

İpsalalı öğrenciler İstanbul'daki TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda gezi programı düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler fuardaki kitapları inceledi, yazarlarla konuşma imkanı buldu.

Uyanık'tan kursiyerlere ziyaret

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İpsala Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyanık, İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu ile seramik kursuna ziyarette bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden Uyanık, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

