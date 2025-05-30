İpsala'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı
Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik işçileri, su kanalına düşen bir karacayı kurtardı. İşçiler, karacayı sudan çıkararak doğa koruma ekiplerine teslim etti.
Edirne'nin İpsala ilçesinde su kanalına düşen karaca çeltik işçileri tarafından kurtarıldı.
İpsala Ovası'nda su kanalına bir karacanın düştüğünü gören çeltik işçileri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.
Kanala giren işçiler sürüklenen karacayı sudan çıkardı.
Bölgede inceleme yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Yavaş, işçileri tebrik etti.
Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel