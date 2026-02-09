Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde K.Ç'nin kullandığı otomobil, Korucu köyü kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaşamını yitirdi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.
K.Ç'nin (36) kullandığı 22 ACS 57 plakalı otomobil, Korucu köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki İ.H.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel