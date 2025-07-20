İpsala'da Halkla Buluşma Programı ve Aşure İkramı Düzenlendi

İpsala Müftülüğü tarafından halkla buluşma programı düzenlendi.

Muhammet Altunsoy Hafızlık Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi öğrenci adayları ve velilere yönelik tanışma programı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim dönemi Kur'an Kursu hakkında bilgilendirme yapıldı, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Esetçe'de aşure ikram edildi

Esetçe Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Cemal Deniz, yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde 2500 kişilik aşure dağıttıklarını belirtti.

Belde halkının birlik beraberlik duygusuyla bir araya geldiğini aktaran Deniz, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olan muharrem ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Katılım sağlayan ve bu güzel paylaşımı bizimle yaşayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.