İpsala'da Gezginci Arıcılara Kovan Sayımı ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı

İpsala'da Gezginci Arıcılara Kovan Sayımı ve Küpeleme Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da gezginci arıcılara yönelik kovan sayımı ve güncelleme çalışmaları ile küçükbaş hayvanlara küpe takma işlemleri başarıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı ve hayvan takibini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İpsala'da gezginci arıcılara yönelik kovan sayımı ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İbriktepe, Korucu ve Pazardere köylerinde gezginci arıcılara ait kovanların sayımı ve sistem güncelleme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin daha düzenli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpe takıldı

İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İbriktepe ve Hacı köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla kulak küpeleri takıldı.

Küpeleme işlemiyle birlikte hayvanların takibi kolaylaşırken, sağlık ve destekleme işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip

Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.