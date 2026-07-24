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İpsala'da dolu hasar tespit çalışmaları başladı

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İpsala'da etkili olan dolu sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

İpsala'da etkili olan dolu sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan doludan zarar gören tarım alanlarında Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'in talimatıyla hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Teknik personel tarafından doludan etkilenen tarım arazilerinde gerekli incelemeler ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.

TARSİM sigortası bulunan ve ürünleri zarar gören üreticilerin, mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik işlemlere başlanabilmesi için hasar ihbarında bulunmalarının önem arz ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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