Edirne'den kısa kısa

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 besilik erkek sığır ithalatı başvurularının başladığını ve 6 Şubat'a kadar süreceğini duyurdu. Başvurular, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilecek.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 besilik erkek sığır ithalatı başvurularının başladığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, başvuruların 6 Şubat'a kadar süreceği ifade edildi.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin başvurudan yararlanabileceği aktarılan açıklamada başvuruların belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerle il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği kaydedildi.

Serviks kanseri taraması çağrısı

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi, 30-65 yaş arası kadınlara ücretsiz serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yaptırmaları çağrısında bulundu.

İpsala Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarama hizmetinin kısa sürede uygulandığı, ağrısız olduğu ve erken teşhis açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Serviks kanserinin erken teşhisle önlenebilen kanser türleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerin yaptırılmasının hayat kurtardığı ifade edildi.

Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu

Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Hamzadere Sulama Birliğinden yapılan açıklamaya göre Çomak, teknik ekibiyle birlikte Çakmak Barajı P1 ve P2B pompa istasyonlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Barajın doldurulmasına yönelik devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çomak, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
