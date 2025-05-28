İpsala Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni ve Keşan Etkinlikleri

İpsala Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni ve Keşan Etkinlikleri
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İpsala Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi Yağmur Çavdar'a plaket verildi. Salih Mehmet Engin, öğrencilere başarı diledi. Ayrıca Keşan'da yoga etkinliği gerçekleştirildi ve el emeği ürünleri sergisi açıldı.

İpsala Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, törende okul birincisi Yağmur Çavdar'ı tebrik ederek plaket verdi.

Engin, öğrencilere üniversite eğitiminde de başarı diledi.

Eğitimden hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Engin, mezunlara yaşamlarında başarı diledi.

Engin öğretmen ve idarecilere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Törende 67 öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Müzede yoga etkinliği yapıldı

Keşan Kent Müzesi'nde yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meral Kolcu eğitmenliğinde gerçekleşen yoga atölyesinde kadınlar bir araya geldi.

Kolcu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, nefesle, bedenle ve anla kurdukları bağda hem dinlendiklerini hem de yenilendiklerini belirtti. Yoga etkinliklerinin süreceğini ifade eden Kolcu, katılan herkese teşekkür etti.

Keşan'da el emeği ürünleri sergisi açıldı

Keşan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında el emeği sergisi açıldı.

Keşan Halk Eğitimi Merkezi tarafından kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Sergiyi Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar gezdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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