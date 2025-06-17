İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti
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Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği bildirildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Altındağ'ın tedavi sürecinin uzun süreceği ve bu nedenle görevine devam edemeyeceği belirtildi.

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan yapılan açıklamada, Altındağ'ın sağlık sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Bu süreçte belediye iş ve işlemlerine katılamayan Altındağ'ın tedavisinin uzun süre devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, kurulun bu konuda Altındağ ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda görevinden istifa etmesi yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Yeni başkanın belirlenmesi sürecinin de 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işletileceği ifade edilen açıklamada, Altındağ'a geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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