İpek Yolu'nun Ezgileri ve Renkleri Gala Konseri Berlin'de Gerçekleşti

Türk müziğinin başyapıtlarını Avrupa klasik müziğiyle buluşturan " İpek Yolu'nun Ezgileri ve Renkleri" adlı gala konseri, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla Berlin Filarmoni Orkestrası Salonu'nda gerçekleştirildi.

Farklı kültürlerden ses manzaralarının bir araya getirildiği ve geleneksel müziğe yeni bir bakış sunulan konserde, zengin renkleri ve sınırları aşan virtüöz performanslarıyla dikkat çeken sanatçılar sahne aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, yaptığı konuşmada, Açık Ufuklar Festivali kapsamında, dünyanın en seçkin kültür merkezlerinden olan Berlin Filarmoni'de, Türk Dünyası'nın sesi ve ruhunun, müziğin evrensel diliyle Alman sanatseverlerin huzurunda hayat bulduğunu dile getirdi.

Konserde, yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nda yankılanan ezgilerin Türk devletlerinin ortak hissiyatıyla yeniden buluştuğunu belirten Raev, "Farklı devletlere sahip olsak da ortak bir kültür mirasının taşıyıcılarıyız. Sahnede Nesimi'nin derinliği, Nevai'nin hikmeti, Yunus Emre'nin insan sevgisi, Abay'ın düşüncesi, Mahtumkulu Firaki'nin bilge bakışı ile Tilendiyev ve Oganbayev'in ustalığı yer almaktadır. Bu büyük isimler bize Türk Dünyası'nın kültürünün, insanlığın ortak hazinesi olduğunu hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Konserin Türk Dünyası ile Almanya arasındaki kültürel işbirliğini güçlendireceğine inandıklarını söyleyen Raev, geleceği sanatla ve ortak üretimle inşa etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Raev, konsere katkıda bulunan Grunewald Vakfı, üye ülkelerin Berlin'deki diplomatik misyonları ve Sogdiana Halk Çalgıları Orkestrası'na teşekkür etti.

Konsere çok sayıda sanatsever katıldı.