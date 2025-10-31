Haberler

İpek Yolu'nun Ezgileri ve Renkleri Gala Konseri Berlin'de Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk müziğini Avrupa klasik müziği ile buluşturan 'İpek Yolu'nun Ezgileri ve Renkleri' konseri, Berlin Filarmoni Orkestrası Salonu'nda gerçekleştirildi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, kültürel işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaptı.

Türk müziğinin başyapıtlarını Avrupa klasik müziğiyle buluşturan " İpek Yolu'nun Ezgileri ve Renkleri" adlı gala konseri, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla Berlin Filarmoni Orkestrası Salonu'nda gerçekleştirildi.

Farklı kültürlerden ses manzaralarının bir araya getirildiği ve geleneksel müziğe yeni bir bakış sunulan konserde, zengin renkleri ve sınırları aşan virtüöz performanslarıyla dikkat çeken sanatçılar sahne aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, yaptığı konuşmada, Açık Ufuklar Festivali kapsamında, dünyanın en seçkin kültür merkezlerinden olan Berlin Filarmoni'de, Türk Dünyası'nın sesi ve ruhunun, müziğin evrensel diliyle Alman sanatseverlerin huzurunda hayat bulduğunu dile getirdi.

Konserde, yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nda yankılanan ezgilerin Türk devletlerinin ortak hissiyatıyla yeniden buluştuğunu belirten Raev, "Farklı devletlere sahip olsak da ortak bir kültür mirasının taşıyıcılarıyız. Sahnede Nesimi'nin derinliği, Nevai'nin hikmeti, Yunus Emre'nin insan sevgisi, Abay'ın düşüncesi, Mahtumkulu Firaki'nin bilge bakışı ile Tilendiyev ve Oganbayev'in ustalığı yer almaktadır. Bu büyük isimler bize Türk Dünyası'nın kültürünün, insanlığın ortak hazinesi olduğunu hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Konserin Türk Dünyası ile Almanya arasındaki kültürel işbirliğini güçlendireceğine inandıklarını söyleyen Raev, geleceği sanatla ve ortak üretimle inşa etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Raev, konsere katkıda bulunan Grunewald Vakfı, üye ülkelerin Berlin'deki diplomatik misyonları ve Sogdiana Halk Çalgıları Orkestrası'na teşekkür etti.

Konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.