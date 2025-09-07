İpek Yolu'ndaki Hexi Koridoru Turizm Etkinliği Shanghai'da Düzenlendi

SHANGHAİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da cuma günü, antik İpek Yolu'nun önemli arterlerinden Hexi Koridoru'nu tanıtan bir turizm etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, diplomatlar, girişimciler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılırken, koridorun bin yıllık tarihinin ele alındığı etkinlikte işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yaklaşık 1.000 kilometre boyunca uzanan Hexi Koridoru, beş UNESCO Dünya Mirası alanı ve 50'den fazla mağaraya ev sahipliği yapıyor. Bölge, İpek Yolu'nu keşfetmek isteyen gezginler için önemli bir destinasyon.

Etkinlikte bir fotoğraf sergisi ile Hexi Koridoru'nun somut olmayan kültürel mirası ve yerel özel ürünleri sergilendi. Zhangye ve Jiuquan dahil olmak üzere koridor boyunca yer alan kentlerin temsilcileri, koridorun kültürel ve turistik olanaklarını tanıttı.

Gansu Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdür Yardımcısı Gong Jiajia, etkinliğin eyalete küresel anlamda daha fazla ilgi çekeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Gansu Vali Yardımcısı Wang Bing, Gansu ve Hexi Koridoru'nun eşsiz kültürünü deneyimleyecek küresel ziyaretçileri bölgeye davet etti.