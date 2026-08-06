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IPARD-III Temmuz Ödemeleri: 634,3 Milyon Lira Hibe

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III kapsamında temmuzda üretici ve yatırımcılara toplam 634,3 milyon lira hibe ödendiğini açıkladı. Ödemeler; tarımsal işletme yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, işleme-pazarlama ve yerel kalkınma projelerine aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında temmuzda üreticilere ve yatırımcılara 634,3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Kırsal kalkınmaya ve üreticilere desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında toplam 634,3 milyon lira hibe ödemesini üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın hesaplarına aktardık. Kırsalı kalkındıran, üretime güç katan tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 514 milyon 996 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 72 milyon 270 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 39 milyon 427 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 7 milyon 602 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: AA
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