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İntikam Cinayeti: Ahmet Demirel, Samet Aslan'ı Öldürdü

İntikam Cinayeti: Ahmet Demirel, Samet Aslan'ı Öldürdü
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Adana'da, Ahmet Demirel'in geçmişteki bir husumet nedeniyle intikam almak amacıyla Samet Aslan'ı öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili kuzeni de gözaltına alındı.

AĞABEYİNİN İNTİKAMI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da, dün teyzesinin evinin önünde bekleyen Samet Aslan'ı (19) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel'in (21) ardından onu motosikletle olay yerine getiren kuzeni Mehmet Demirel (19) de gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Aslan'ın, önceki yıl Ahmet Demirel'in ağabeyi Ahmet Çaçan Demirel'i (35) tabancayla vurarak yaraladığı belirlendi. Ahmet Demirel'in bu olay nedeniyle husumet beslediği Aslan'ı, intikam için öldürdüğü ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, "Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim" dedi. İşlemleri tamamlanan Ahmet ile kuzeni Mehmet Demirel, adliyeye sevk edildi.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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