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İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri kurtardı, o anlar kamerada

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Elazığ'da bir inşaatın 2. katına çıkarak intihara kalkışan genç kızı, itfaiye amiri kurtardı. Olay, merkez Gazi Caddesi valilik karşısında inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. İtfaiye amiri çevik bir hamleyle kızı tutarak kurtardı.

İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri kurtardı, o anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir inşaatın 2. katına çıkarak intihara kalkışan genç kızı, itfaiye amiri kurtardı.

Olay, merkez Gazi Caddesi valilik karşısında inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kız B.U. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2. kata çıkarak intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler genç kızı bir yandan ikna etmeye çalışırken itfaiye amiri ise kolonların arkasından kıza yaklaştı. Çevik ve hızlı bir hamle yapan itfaiye amiri kızı tutarak kurtardı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Aşağı indirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen B.U., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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