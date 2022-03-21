İntihar iddiasında '3 bıçak darbesi' hayatın olağan akışına aykırı bulundu; eşe müebbet istendi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta sokak ortasında kanlar içinde bulunup daha sonra ölen ve hastanede 'Kendimi bıçakladım' diyen Sevgi Gevşek'in (27) gözaltına alınıp, tutuklanan eşi Durdu Gevşek (28) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Sevgi Gevşek'in 3 kez kendisinin bıçaklamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Olay, 17 Kasım 2021'de Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasındaki kadını kanlar içerisinde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaralanan Sevgi Gevşek'i ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. 'Kendimi bıçakladım' diyen Gevşek, daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Burada karaciğer nakli de yapılan Gevşek, geçen 23 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayda kullanıldığı düşünülen kesici alet ise olay yerinde bulunamadı.

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Sevgi Gevşek'in vücudunda 3 bıçak darbesinin tespit edildiği belirtilerek, "Yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde; müteveffanın kendisini karın kısmından 3 kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi. Kızlarının hayat dolu olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini belirten anne Gül Nihal İşler ile baba Rüstem İşler "Bizim kızımım intihar etmez. İntihar eden bir insan, kendini sokağa atar mı? Bir insan intihar ederse, kendi kendini nasıl 3 kez bıçaklasın? Canımız 27 yaşında hayata gözlerini kapadı. Adalet yerini bulsun. Kızımı öldüren damadımız şu an cezaevinde. ve cezasını çeksin, hiç içeriden çıkması" diye konuştu.