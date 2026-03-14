Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı getirildiği Samsun'da tutuklandı

Rusya'nın Soçi kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet zanlısı Enes U, Samsun'da tutuklandı. 31 Ekim 2020 tarihinde işlenen bir cinayetle ilgili aranıyordu ve toplamda 12 ayrı suç kaydı bulunuyor.

Kırmızı bültenle aranırken Interpol tarafından Soçi'de yakalanan Enes U, uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, KOM Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Enes U, tutuklandı.

Bir cinayete karıştığı için "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Enes U, Atakum'da 31 Ekim 2020'de işlenen Y.C. cinayetiyle ilgili de "kasten öldürme" suçlamasıyla aranıyordu.

Samsun'da suç örgütü elebaşı U.D'nin grubunda yer alan Enes U'nun, "silahla tehdit", "silahla ateş etme", "basit yaralama" suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
