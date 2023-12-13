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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCU BARONU ESENLER'DE YAKALANDI

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Milletimizin bilmesini isterim ki; geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul Esenler'de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Atilla Han:

Kelin dostlari yakala yakala bitmedi

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