Haberler

İnternetten Tanışıp, Evinde Davet Ettiği Kişi Tarafından Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da internetten tanıştığı Yunus E.Ç. tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli 2 saat içinde yakalandı.

1) İNTERNETTEN TANIŞIP, EVİNE DAVET ETTİĞİ KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'da İlhan Çobanoğlu (26) evinde çıkan tartışmada internetten tanıştığı Yunus E.Ç. (21) tarafından yüzünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin güvenlik kamerası ve saha çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus E.Ç.'yi evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Yunus E.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

ARKADAŞLARI BULDU

Çobanoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde hareketsiz halde kanlar içerisinde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus E.Ç., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

Devre arasında oyuncularına tek bir şey söylemiş
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Ülkede 8'inci deprem! Geçici devlet başkanı görevden alındı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

Trump'ın Türkiye'deki adamı da skandal dosyalardan çıktı