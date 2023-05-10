İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı

İkinci el satış sitesinde satışa çıkarılan yaklaşık 200 yıllık Osmanlıca kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan A.D, internet üzerinden faaliyet gösteren ikinci el satış sitesinde "antika yazılı taş" şeklinde ilan verdi.

Kültür varlığının "sahibinden" ve "ikinci el" olduğunu iddia eden A.D, 20 bin lira da bedel biçti.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gerekli girişimler başlatıldı.

Elbistan Müzesi Müdürlüğüne dün teslim edilen eser, koruma altına alındı.

Müze uzmanlarınca yapılan incelemede, 6 satırdan oluşan kitabenin, "1835-1836" tarihli bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.