Haberler

İnternet dolandırıcılığı operasyonunda 82 şüpheli adliyede

İnternet dolandırıcılığı operasyonunda 82 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtıp 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandıran 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, internet altyapısı değişikliği bahanesiyle sahte modem sattıkları ve vadedilen indirimleri uygulamadıkları belirlendi.

Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de bulunan 77 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

5 şüphelinin ise farklı şehirlerde adliyeye sevk edildiği, 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmıştı.

Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor

Ezber bozan belediye başkanı! Merak edip makamına geliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Filipinler'de tropik fırtına ve muson yağmurları yüzünden 23 kişi can verdi

Ülke yağmurlara teslim oldu! 23 ölü, binlerce kişi evsiz

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı