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İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS), ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünün şubat ve mart aylarında İran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırıları sırasında ulaştığı en yüksek seviyeyi geride bıraktığını bildirdi.

Tel Aviv merkezli INSS'in yayımladığı haftalık raporda, Körfez, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Akdeniz'de konuşlu ABD askeri unsurları ile deniz gücüne ilişkin açık kaynaklardan derlenen veriler paylaşıldı.

Raporda, ABD'nin bölgedeki mevcut deniz gücünün, şubat-mart aylarında İran'a yönelik ortak saldırılar sırasında konuşlandırılan askeri unsurların seviyesini aştığı belirtildi.

Bu durumun ABD'ye "daha yüksek saldırı kapasitesi ve füze önleme konusunda daha geniş imkanlar sağladığı" ifade edildi.

Enstitü, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı asker ve deniz unsurlarının toplam sayısına ilişkin kesin bir rakam paylaşmadı.

Washington yönetimi, Tahran'ı şartlarından taviz vermeye zorlamak amacıyla bir süredir İran'a deniz ablukası uyguluyor.

İran'ın talepleri arasında kapsamlı ateşkes sağlanması, deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulan İran fonları ile varlıklarının serbest bırakılması bulunuyor.

Bölgede 3 ABD uçak gemisi görev yapıyor

Enstitünün paylaştığı interaktif haritaya göre, bölgede çok sayıda savaş gemisinin yanı sıra ABD'ye ait "USS George Washington", "USS George H.W. Bush" ve "USS Theodore Roosevelt" uçak gemileri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran ile savaşın "askeri açıdan fiilen sona erdiğini" belirtmiş, Tahran'a ekonomik baskı uygulamak amacıyla başlatılan ve "tarihin en büyük deniz ve kara ablukası" olarak nitelendirdiği uygulamanın sürdüğünü duyurmuştu.

ABD'nin bölgedeki hava gücü mart ayındaki seviyenin altında

INSS'in raporuna göre, bölgede 200'den fazla havadan yakıt ikmal uçağı bulunmasına rağmen ABD'nin kara üslerinde konuşlu hava gücü, mart ayında ulaşılan seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

İran'ın olası saldırıları karşısında bölgedeki ileri askeri üslerin savunmasızlığına dikkat çekilen raporda, "Uçaklar Orta Doğu'nun batısına doğru yeniden konumlandırıldı veya Avrupa'ya nakledildi. Bu durum, ileri üslerin İran saldırılarına ne kadar açık olduğunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, hava unsurlarının deniz kuvvetlerine kıyasla daha hızlı konuşlandırılabildiği belirtilerek, "Bununla birlikte uçaklar deniz kuvvetlerine kıyasla çok daha hızlı şekilde yeniden konuşlandırılabilir. Bu da bölgedeki hava gücü dengesinin hızla değişebileceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanması, enerji ve ticaret açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğramıştı.

Temmuz ayında ise çatışmaları sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sürerken iki ülke arasındaki askeri gerilim yeniden tırmanmıştı.

Kaynak: AA