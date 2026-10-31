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İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Oleşki'de yardım operasyonunun bittiğini duyurdu

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İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Oleşki'de yardım operasyonunun bittiğini duyurdu
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde insani yardım operasyonunun tamamlandığını duyurdu. Lantratova, bölge sakinlerine tercihleri doğrultusunda Rusya'ya ya da Ukrayna'ya güvenli geçiş sağlandığını belirtti.

MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentindeki insani yardım operasyonunun tamamlandığını duyurdu.

Lantratova cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölge sakinlerine kendi tercihleri doğrultusunda Rusya'ya ya da Ukrayna'ya güvenli geçiş imkanı sağlandı" dedi.

Lantratova, görevin Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yardım ve koordinasyon çabaları için teşekkür eden Lantratova, bu insani görevlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lantratova, gerçekleştirilen bu operasyonla, hayat kurtarmak için anlaşma yapılabileceğinin ve çözümler bulunabileceğinin ortaya konduğunu ifade etti.

Oleşki, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Ukrayna'nın kontrolündeki Herson kentinin karşısında yer alıyor. Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolünde bulunan kentte, devam eden çatışmalar nedeniyle gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntı yaşanıyor.

Rusya ve Ukrayna, yardım malzemelerinin ulaştırılması ve sivillerin tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla 23 Ekim'de bölgede geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı. Rus tarafının açıklamalarına göre ateşkesin Moskova saatiyle 1 Kasım 22.59'a kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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