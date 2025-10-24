Haberler

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden AB'ye Yaptırım Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HRW Yardımcı Direktörü Claudio Francavilla, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki ateşkes sonrası İsrail'e yönelik olası yaptırım planlarını geri çekme niyetini eleştirerek, insan hakları ihlallerinin önemine dikkat çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Avrupa Birliği (AB) kurumları nezdindeki temsilciliğini yapan Yardımcı Direktör Claudio Francavilla, AB'nin Gazze'deki ateşkesin ardından İsrail'e yönelik olası yaptırım planlarını geri çekme ihtimaliyle ilgili, AB'nin kararını işgalin, ablukanın, insan hakları ihlallerinin sürmesini de göz önünde bulundurarak vermesi gerektiğini söyledi.

Francavilla, AB'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'e yönelik olası yaptırım planlarını geri çekme ihtimaline ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin yaptırımları ancak "soykırımın üzerinden 2 yıl geçmesi, 20 bin çocuğun katledilmesi, Gazze'de bitmek bilmeyen savaş suçlarının işlenmesinin" ardından gündemine aldığını hatırlatan Francavilla, bunları "dehşet verici" olarak tanımladı.

Francavilla, "Gazze'de çok ama çok kırılgan bir ateşkesin ortasında, İsrail'in AB büyükelçisinden ve ayrıca İsrail hükümetine çok yakın bazı AB ülkelerinden yaptırımlardan vazgeçilmesi yönünde çağrıların artması dehşet verici." diye konuştu.

Söz konusu tedbirlerin halen "öneri" düzeyinde olduğuna dikkati çeken Francavilla, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın önerdiği sözde barış planına müdahale etmemek için kabul edilmediler." dedi.

Francavilla, bunun AB'nin güvenilirliğine vurulan sayısız darbeden biri olduğunu, aynı zamanda Filistinlilerin hak ve adalet umutlarına da bir darbe olacağını vurguladı.

AB-İsrail işbirliğinin askıya alınması önerisinin yalnızca Gazze'deki duruma değil, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında işlediği ihlallere de dayandığını belirten Francavilla, şöyle devam etti:

"Ateşkes olsun ya da olmasın işgal, apartheid, İsrail genelindeki gözaltı merkezlerinde işkenceler, zorla yerinden ettirmeler devam ediyor. AB, eylemini yalnızca Gazze'deki devam eden barış görüşmeleriyle ilişkilendirmemeli. Aynı zamanda İsrail'in Filistinlilere karşı korkunç ihlallerde bulunduğu ve bulunmaya devam ettiği yönündeki kendi bulguları doğrultusunda hareket etmeli."

Francavilla, "Filistinlilerin, özellikle son iki yılda ama öncesinde de yaşanan tüm olayları unutmuş gibi davranmalarını beklemek, onları daha da insanlıktan çıkarmaktır." yorumunu yaparak, "Filistinlilerin, en iyi senaryo olarak 6 Ekim 2023 gibi bir duruma geri dönmeyi kabul etmeleri gerektiğini söylemek, yani işgal ve apartheid altında yaşamayı yeniden kabullenmelerini istemek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Francavilla, "İsrail tarafından Gazze'de işlenen ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında işlenmeye devam eden ihlallerin boyutunun karşılığı cezasızlık olamaz. Cezasızlık, bu ihlallerin sürmesini ve hatta tekrarlanmasını sağlayacak en etkili yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerle yapılan ticaret konusuna da değinen Francavilla, "Bu konu iki devletli çözümle doğrudan bağlantılı." dedi.

Francavilla, "AB üyesi ülkeler yerleşimleri yasa dışı ilan ediyor, barışa ve iki devletli çözüme engel olarak tanımlıyor; ancak buna rağmen uluslararası hukuku ihlal ederek bu yerleşimlerle ticareti sürdürüyorlar. AB, bir yandan iki devletli çözümü ve Filistin Devleti'ni desteklediğini söylüyor, diğer yandan bu çözümün önündeki en büyük engel olan yerleşimlerle ticaret yapıyor. Bu tamamen tutarsız bir durum." diye konuştu.

AB'nin İsrail'e yaptırımları

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse 2 yıllık sessizliğini bozarak 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.