HRW: İsrail'in Filistinli esirlere cinsel saldırılarına ilişkin yeni kanıtlar önceki bulgularla örtüşüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırılarını ortaya koyan araştırmalara dayanarak, Avrupa Birliği ve üye devletleri İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Avrupa Birliği (AB) kurumları nezdindeki temsilciliğini yapan Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof'un araştırmasındaki İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğini ortaya koyan verilerin, İnsan Hakları İzleme Örgütünün bulgularıyla uyumlu olduğunu belirterek, AB ve üye devletlere İsrail'e baskı uygulamaları çağrısını yineledi.

Francavilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin gözaltına alındığı yerlerde ve bu süreçlere dahil olan kişiler tarafından yaygın cinsel şiddet uygulandığına dair bulgular, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer kuruluşların bu konudaki araştırmalarıyla uyumludur." ifadesini kullandı.

Bu konunun güvenilir şekilde soruşturulması ve yargıya taşınmasının yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile bağımsız gözlemcilerin tüm gözaltı merkezlerine acil ve tam erişim sağlamasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Francavilla, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ve üye devletlere, İsrail makamlarına devam eden ciddi insan hakları ve savaş hukuku ihlallerine son vermeleri ve hesap verebilirliği sağlamaları için baskı uygulayacak somut tedbirler almaları yönündeki çağrımızı defalarca yineledik."

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
