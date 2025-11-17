İnsan Hakları Derneği'nden Barış Sürecine Destek Çağrısı

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22. Olağan Genel Kurulu'nda yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Gerek siyaset, gerek demokratik alanda faaliyet yürüten kurumların, var olan barış sürecinden asla geri adım atmayarak, negatif ezberlerini bozması ve barış sürecine destek vermesi yönünde çabaların yükseltilmesi yönünde çalışmalara hız verilmelidir" ifadeleri yer aldı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22'nci Olağan Genel Kurulu, 15-16 Kasım günlerinde Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçim sonucunda İHD'nin yeni Eş Genel Başkanları Oya Ersoy ve Cihan Aydın oldu.

İHD 22. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 40 yıldır mücadele eden İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle demokratik çözümü, kadın ve LGBTİ+ hakları, ayrımcılık ve soykırım gibi siyasetin dahi söz kurmakta zorlandığı alanlarda cesaretle söz kurduğu ve eyleme geçtiği, Barış ve Demokratik Toplum sürecinde İHD'ye önemli bir rol ve misyonun yüklendiği ve bu farkındalıkla faaliyetler örgütlendiği, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, çevre hakkı gibi hak alanlarında hak ihlallerinin arttığı, kayyum atamaları ile seçme seçilme hakkı ve halkın iradesine yönelik gaspların devam ettiği, hapishanelerde derinleşen tecrit sistemi ile birlikte her çeşit hak ihlalinin giderek daha fazla sayıda mahpus için hapishaneleri eza evine çevirdiği, AİHM kararlarının uygulanmadığı, ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarının çöktüğü bir ortamda insan hakları ihlallerinin bütün toplumu kapsayacak şekilde genişlediği, Kobani kumpas ve Gezi Davası benzeri siyasi davalarla yargılananlara ve topluma gözdağı verilmeye devam edildiği, muhalif örgüt ve yerel yönetimlere dair gözaltı, tutuklama ve kayyum politikalarının sürdürüldüğü, canlı cansız bütün varlıkların tehdit altında olduğu, 10 Ekim, Suruç Katliamı ve benzeri davalarda cezasızlık politikaları ile faillerin korunduğu tespitleri yapıldı ve İHD'nin yeni süreçte aşağıdaki başlıklarda faaliyetlerine ağırlık vermesi önerildi:

"Anadil ve kültürel hakların anayasal güvence altına alınması için çalışılmalı"

Savunuculuk çalışmalarının yanı sıra belgeleme ve raporlama çalışmalarının güçlendirilmesi, faaliyetlerinin görünürlüğünün ve etkisinin artırılması, her alandaki demokratik örgütlerle dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, insan hakları alanındaki gelişmelere ve mücadeleye dair sözlü tarih ve hafızalaştırma çalışmalarına ağırlık verilmesi, kurumsal yapıdaki sorunların tespiti ve çözümü konularında acil adımlar atılması, cezasızlık politikası ile mücadele, KHK ile ihraçların görevlerine geri dönmelerinin sağlanması, güvenlikçi politikalardan vazgeçilmesi için devlete uyarılarda bulunulması, barış sürecinin izlenmesi ve toplumsal barışa hizmet edecek politikaların hayata geçirilmesi, anadil ve kültürel hakların anayasal güvence altına alınması için çalışılması, tekçi devlet anlayışına karşı eşit yurttaşlık hakkının öne çıkarılması, özellikle hapishanelerle yaşanan hak ihlallerine yasal dayanak oluşturan Terörle Mücadele Yasası, Ceza İnfaz Kanunu ve bağlı yönetmelik ve genelgelerde insan haklarına uygun düzenlemeler yapılması için çalışmalar örgütlenmesi, gerek siyaset, gerek demokratik alanda faaliyet yürüten kurumların, var olan barış sürecinden asla geri adım atmayarak, negatif ezberlerini bozması ve barış sürecine destek vermesi yönünde çabaların yükseltilmesi yönünde çalışmalara hız verilmelidir."