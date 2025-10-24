Haberler

İnsan Eğitimi Vakfı, Gazze'ye Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Gazze'de gıda, sıcak yemek ve temel ihtiyaç paketleri ile insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. 17 tır temel gıda ulaştırılırken, ayrıca 208 bin kurban eti ve 538 bin sıcak yemek dağıtıldı.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Gazze'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketleri ulaştırmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze halkına yönelik kapsamlı insani yardım çalışmalarını sürdüren vakıf, AFAD ve Türk Kızılay İyilik Gemileri ile 17 tır temel gıdayı bölgeye ulaştırdı.

Kahire üzerinden de 2 bin 250 ton gıda, un ve hazır yiyeceği Gazze halkına gönderen vakıf ayrıca 208 bin konserve kurban eti, 538 bin sıcak yemek, 1200 ton temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Mısır ve Türkiye'de tedavi gören ailelere de düzenli nakit desteği sağlanırken, Türkiye'de okuyan Filistinli öğrencilere burs ve yurt yardımı, 7 çadır okulda ise 1000'e yakın öğrenciye de eğitim imkanı sağlandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
