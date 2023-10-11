Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta çıktığı iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta çıktığı iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan yabancı uyruklu Muhammed Bakur (30), namaz kıldıktan sonra asma tavanı yapmak için iskeleye çıktı. Dengesini kaybeden Bakur, iskeleden zemine düştü. İnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bakur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.