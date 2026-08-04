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Kayseri'de bıçaklı kavga: Hacı Alan hayatını kaybetti

Kayseri'de bıçaklı kavga: Hacı Alan hayatını kaybetti
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Kayseri'de bir inşaatın arkasında çıkan tartışmada bıçaklanan Hacı Alan (44) hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilirken, saldırgan R.C.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ'de bir inşaatın arkasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hacı Alan (44), hayatını kaybetti. Alan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın arkasında Hacı Alan ile R.C.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.C.A., Alan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hacı Alan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hacı Alan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Alan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Polis, R.C.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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