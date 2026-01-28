Haberler

Sultangazi'de iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sultangazi'de bir inşaatta çalışan 53 yaşındaki Şükrü Gökpınar, iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sultangazi'de çalıştığı inşatta iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'taki bir inşaatın 4. katındaki iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden Şükrü Gökpınar (53), zemindeki demirlerin üzerine düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökpınar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
