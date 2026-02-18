Haberler

Çalıştığı inşaatın asansör boşluğundan düşen işçi yaralandı

Çalıştığı inşaatın asansör boşluğundan düşen işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da inşaatta çalışan su tesisatçısı İhsan Mercan, 2'nci kattaki asansör boşluğundan zemine düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düşen su tesisatçısı İhsan Mercan (44), yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İhsan Mercan, çalıştığı sırada 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mercan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü