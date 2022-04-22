İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINA MALZEME ÇIKARAN VİNÇ ASKIDA KALDI - YENİDEN - Haberler

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İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINA MALZEME ÇIKARAN VİNÇ ASKIDA KALDI - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da bir fabrika inşaatının üçüncü katına malzeme çıkartan vinç, devrilerek askıda kaldı.

BURSA'da bir fabrika inşaatının üçüncü katına malzeme çıkartan vinç, devrilerek askıda kaldı. Vinç, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılırken inşaatta hasar meydana geldi. Olay, saat 10.00 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Barakfakih Sanayi Sitesi'nde bir fabrika inşaatının üçüncü katına malzeme çıkarılırken vinç, ağırlık nedeniyle kontrolden çıkarak, geriye devrildi. Taşıma kolu inşaata çarpan vinç askıda kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fabrika, Güncel, Haberler

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