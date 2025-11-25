İnşaat Ustası Sefer İpek'ten Öğretmenler Günü Hediyesi

Adıyaman'da inşaat ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çizdiği yağlı boya tabloyu bir öğretmene hediye etti.

Kentte 2012 yılında kolunda sinir sıkışması yaşayan ve geçirdiği ameliyat sonrası doktorların yaklaşık bir yıl boyunca inşaat işlerine ara vermesini istediği İpek, bu dönemde yağlı boya resme yöneldi.

Evinde resim çizmeye başlayan İpek, aldığı malzemelerle kendi kendine çalışarak yeteneğini geliştirdi.

İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı tabloyu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli fizik öğretmeni Akif Çağ'a takdim etti.

Sefer İpek, "Ben inşaat ustasıyım. Bu devletin sayesinde 4 çocuğu büyüttüm, şu anda ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi. Bu öğretmenlerin sayesinde oldu, eğitimi onlar verdi." dedi.

Lise öğretmeni Akif Çağ da İpek'e teşekkür etti.