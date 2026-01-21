Haberler

Çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen inşaat ustası Metin Koçyiğit (53) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın asansör boşluğuna düşen inşaat ustası Metin Koçyiğit (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 5 katlı binanın en üst katında çalışan inşaat ustası Metin Koçyiğit, asansör boşluğuna düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Koçyiğit'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
