Trabzon'da İnşaat İşçisi Temelde Ölü Bulundu

1) ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN TEMELİNDEKİ SUDA ÖLÜ BULUNDU

RABZON'un Araklı ilçesinde Ferhat Uzun (30), çalıştığı inşaatın temelindeki suda ölü bulundu. Uzun'un, elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Ferhat Uzun'un çalıştığı inşaatın temelindeki suda hareketsiz olduğu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Uzun'un, elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı