Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Muhammed Ali Şahin (31) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Ali Şahin mahallede bulunan bir inşaat şantiyesine girdi. Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Şahin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Şahin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ali Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

