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İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat kalıbının düşmesi sonucu Abdulkadir A. ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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