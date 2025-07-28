İnkılap Kitabevi'nden Genç Okurlar için Yeni Marka: İnkılap Genç

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Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana eğitimin ve kültürün taşıyıcısı olma hedefiyle yol alan İnkılap Kitabevi, 12-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik 'İnkılap Genç' markasını tanıttı. Yenilikçi tasarımlar ve ilgi çekici içeriklerle dünya edebiyatından eserleri gençlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana eğitimin ve kültürün taşıyıcısı olma sorumluluğuyla yol almayı amaçlayan İnkılap Kitabevi, genç okurlar için "İnkılap Genç" markasını hayata geçirdi.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, 12-18 yaş aralığındaki gençlere hitap eden İnkılap Genç, yenilikçi tasarımlarıyla, ilgi çekici içerikli kitapları okurların beğenisine sunuyor.

Dünya edebiyatından seçilmiş eserleri de gençlerle buluşturan marka, genç okurlarla kuracağı yeni bağla ilham vermeyi ve yol göstermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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