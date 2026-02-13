Londra polisi, Palestine Action destekçilerini gözaltına almayacağını açıkladı

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere Yüksek Mahkemesinin Palestine Action'ı yasaklı örgüt kabul eden kararının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından, gruba destek eylemlerinde gözaltı işlemi uygulanmayacağını duyurdu.

Yüksek Mahkemenin Palestine Action'ın yasaklanmasının yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından Londra polisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, mahkemenin grubun yasaklanmasına yönelik kararı kaldırmasına rağmen bu sürecin tamamlanmasına yönelik ayrıntıların daha sonra açıklanacağına işaret edilerek, "Grup hala yasaklı örgütler arasında yer alıyor. Bu da gruba destek vermenin hala suç olduğu anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplum açısından bu durumun kafa karıştırıcı olduğu vurgulanan açıklamada, "Polis açısından bakarsak, memurlarımız Palestine Action'a destek suçlarını inceleyecek ancak olay yerinde gözaltına almak yerine daha sonraki kovuşturmalara yardım için destek veren kişilerle ilgili bilgi ve kanıtları toplamaya odaklanacak." denildi.

Açıklamada, bunun atılabilecek en orantılı adım olduğunun, yine de yasal sınırların aşılması, kışkırtma, mala zarar verme, nefret suçu ve şiddet durumunda gözaltı işleminin yapılacağının altı çizildi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Palestine Action'ın yasaklanmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin hava üssünde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton Üssü'ne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda da grup yasaklanmıştı.

O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı."

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemcilerin arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.