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İngiltere ve Galler'de Temmuz Ayı Rekor Kuraklıkla Geçti

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İngiltere ve Galler, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı. İngiltere'de 6,5 mm, Galler'de 9,3 mm yağış düştü. Sıcaklık rekorları da kırıldı; Galler en sıcak, İngiltere ikinci en sıcak temmuzunu geçirdi. Uzmanlar, su kaynakları üzerindeki baskıya dikkat çekti.

İngiltere ve Galler, bu yılın temmuz ayında kayıtlardaki en kurak temmuz dönemini geçirirken, sıcaklık ve güneşlenme süreleriyle de dikkati çekti.

İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) yazılı açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de temmuz ayı, yağış miktarı bakımından rekor düzeyde kurak geçti.

İngiltere'de temmuz boyunca yalnızca 6,5 milimetre yağış ölçüldü. Bu miktar, uzun dönem ortalamasının yüzde 10'una karşılık gelirken, 1911'de kaydedilen 13,4 milimetrelik önceki en kurak temmuz rekorunu geride bıraktı.

Galler'de ise temmuz ayında 9,3 milimetre yağış kaydedildi. Bu değer, uzun dönem ortalamasının yüzde 9'una karşılık gelirken, 1911'de ölçülen 22,6 milimetrelik önceki en düşük temmuz yağış miktarının altına indi.

Birleşik Krallık genelinde temmuz ayı, 28,9 milimetrelik yağışla kayıtlardaki en kurak üçüncü temmuz olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayı, kuraklığın yanı sıra sıcaklık değerleriyle de öne çıktı. Galler, 2006 ve 1983 yıllarıyla birlikte kayıtlardaki en sıcak temmuz ayını yaşarken, ortalama sıcaklık 17,8 derece olarak ölçüldü.

İngiltere'de de ortalama sıcaklık bakımından kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz yaşandı.

Met Office Bilim Direktörü Dr. Amy Doherty, değerlendirmesinde temmuz ayının Birleşik Krallık'ın iklim kayıtlarında "olağanüstü bir ay" olduğunu belirterek, yaşanan koşulların tarihi kayıtlardaki en dikkat çekici yaz dönemlerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Çevre Ajansı Su Direktörü ve Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Helen Wakeham da kurak havanın su kaynaklarını azalttığını, sıcak koşulların ise su tüketimini artırdığını belirterek, bunun çiftçiler, yaban hayatı ile kamu ve işletmelerin kullanımına sunulan su kaynakları üzerinde etkileri bulunduğunu kaydetti.

Met Office, gelecek günlerde ülkenin bazı bölgelerinde daha değişken hava koşullarının görüleceğini, ancak yoğun ve sürekli yağışların ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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